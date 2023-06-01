2023/06/01 | 12:00 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 4uVtalWqMNA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. التعليم في المدارس العراقية..الفشل والتطوير - يا هلا بالضيف التربوية : رغد حسين علي) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. التعليم في المدارس العراقية..الفشل والتطوير - يا هلا بالضيف التربوية : رغد حسين علي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).