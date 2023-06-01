إجرام بغداد: القبض على ثلاثة متهمين بتسليب عجلة تحت تهديد السلاح

2023/06/01 | 12:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مكافحة اجرام بغداد اليوم الخميس القبض على ثلاثة متهمين بتسليب عجلة تحت تهديد السلاح.وذكر بيان للمكافحة تلقته ايرث نيوز انه “تمكنت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد مكتب الحبيبية لمكافحة الإجرام من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين أحدهم مسلح لقيامهم بتسليب عجلة نوع النترا بيضاء اللون موديل ٢٠١٨ تعود لأحد المواطنين في […]

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