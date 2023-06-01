مشهد مرعب.. امرأة تشعل النار بعائلة داخل سيارتهم وتراقبهم يحترقون

2023/06/01 | 12:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت الشرطة في العاصمة الأمريكية، واشنطن، القبض على امرأة زُعم أنها أشعلت النار في سيارة..عندما كان بداخلها رجل وامرأة وطفلين.

ولم يصب الطفلان بأذى ولكن الرجل يكافح للبقاء حيًا ومن المتوقع أن تنجو المرأة من الحادثة.

ولدى إلينا شيرازي مراسلة محطة 7 News الإخبارية المزيد من التفاصيل بلقاء مع شاهدة عيان وثقت بكاميرتها الحادثة.

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