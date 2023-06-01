العدل تعلن اطلاق سراح 821 نزيلاً خلال آيار الماضي

2023/06/01 | 12:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة العدل، اليوم الخميس، اطلاق سراح 821 نزيلاً خلال شهر آيار الماضي.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تم الاعلان عن أعداد النزلاء المطلق سراحهم من الاقسام الاصلاحية خلال شهر آيار الماضي للعام 2023، مبينةً ان "من بين المشمولين بالعفو العام والمطلق سراحهم بقرار العفو الخاص".

وأضافت أن "عدد المطلق سراحهم بالإفراج او بقرار تمييزي او إنتهاء المحكومية بلغ 821 نزيلاً، منهم 757 من الرجال و64 من النساء".

وأشارت الى أن "عدد المطلق سراحهم خلال شهر آيار الماضي من المشمولين بقانون العفو العام بلغ 16 نزيلاً، ليصبح عدد المطلق سراحهم بالقانون منذ شهر تشرين الثاني 2016 ولغاية 31 آيـــار 2023 حوالي 9596 نزيلاً"، مضيفةً أن "مجموع المطلق سراحهم بقرار العفو الخاص منذ شهر كانون الثاني 2020 ولغاية 31 أيار الماضي يبلغ 1176 نزيلاً".

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