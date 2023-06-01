صحة الاقليم تسجل حالتي وفاة بالحمى النزفية وتشدد اجراءاتها الوقاية

2023/06/01 | 12:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – اربيل

اعلنت وزارة الصحة باقليم كردستان، اليوم الخميس، تسجيل حالتي وفاة بمرض الحمى النزفية، فيما اتخذت اجراءات مشددة لتفادي الاصابة.

وقال المتحدث باسم صحة الاقليم آسو حويزي لـ(بغداد اليوم) إنه "تم اتخاذ الإجراءات المشددة لتفادي المزيد من الوفيات بفيروس الحمى النزفية".

واضاف أن "وزارة الصحة وبعد تسجيل المزيد من الإصابات والوفيات في مدن وسط وجنوب العراق، اتخذت إجراءات مشددة لمنع انتشار الحمى النزفية في مدن الإقليم".

وأشار إلى أن "عدد الوفيات في الإقليم حتى الآن بلغ حالتين في مدينة أربيل".

وفي وقت سابق افاد مراسل (بغداد اليوم) بإن "مدينة اربيل سجلت امس الاربعاء، اول حالة وفاة بمرض الحمى النزفية لشاب في الـ19 من عمره".

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