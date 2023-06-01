2023/06/01 | 12:48 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة العدل: انتهاء محكومية 821 نزيلا والعفو العام يشمل 16 شخصا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/06/01 | 12:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة العدل: انتهاء محكومية 821 نزيلا والعفو العام يشمل 16 شخصا) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة العدل: انتهاء محكومية 821 نزيلا والعفو العام يشمل 16 شخصا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).