العراق: بدء امتحانات الشهادة المتوسطة مع قطع الإنترنت

2023/06/01 | 12:57 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امتحانات الشهادة المتوسطة وسط إجراءات مشددة (واثق خزاعي/ Getty)

يؤدي أكثر من 600 ألف طالب عراقي، اليوم الخميس، الامتحانات الرسمية للمرحلة المتوسطة، وسط تدابير مشددة، وقطع لخدمة الإنترنت بهدف منع تكرار تسريب الأسئلة الذي حصل مرات في الأعوام السابقة.

وفي مايو/ أيار الماضي، أعلنت وزارة التربية أنها ستتخذ إجراءات مشددة لضمان عدم تكرار تسرّب أسئلة الامتحانات الذي أربك إدارة الامتحانات سابقاً، وأكدت حرصها على حسن سير العملية لتجنيب الطلاب أي تأثيرات سلبية.

وقال المتحدث باسم وزارة التربية كريم السيد، في بيان أصدره أول أمس الأربعاء، إن "أكثر من 600 ألف طالب سيتوزعون على 6800 مركز للامتحانات في عموم المحافظات وإقليم كردستان".

وأشار إلى أن "الامتحانات ستمتد حتى 17 يونيو/ حزيران الجاري، مؤكداً أن "الوزارة وفرت كل وسائل إنجاحها بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية والخدماتية".

إلى ذلك وافق مجلس الوزراء على قطع الإنترنت من الساعة الرابعة فجراً حتى الساعة الثامنة صباحاً خلال أيام امتحانات المرحلتين المتوسطة والإعدادية، وأعلن التنسيق مع جهاز الأمن الوطني لإغلاق ما أسماه "الصفحات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي التي تبث شائعات ومعلومات مضللة تهدف إلى إرباك الطلاب".

من جهته، قال مدير أحد مراكز الامتحانات، حاتم الغريري، لـ"العربي الجديد" إن "الاستعدادات لأداء الامتحانات جيدة، والوزارة تبذل جهداً كبيراً لتأمين حسن سيرها".

وتابع: "يواجه إجراء قطع الإنترنت انتقادات واسعة من شرائح في المجتمع، لكنه احترازي لمنع تسريب الأسئلة والتشويش على الطلاب، فبمجرد أن يكتب شخص على مواقع التواصل الاجتماعي أن الأسئلة جرى تسريبها يتأثر الطلاب نفسياً وترتبك إجاباتهم، ومن المهم استمرار تطبيق إجراءات مشددة في كل مراكز الامتحانات".

وكانت وزارة التربية تعرّضت لإحراج كبير إثر تكرار تسرّب أسئلة الامتحانات العام الماضي، ما دفعها إلى تأجيل موعدها مرات بالتزامن مع تسريب الأسئلة.



وأربك ذلك الطلاب، وجعل الوزارة تواجه انتقادات كبيرة في شأن عدم قدرتها على ضبط ملف الأسئلة.

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