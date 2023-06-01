ضربة كبيرة لمهربي النفط.. العثور على وكر لتهريب المشتقات بنينوى

2023/06/01 | 13:06 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – محلياتأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، العثور على وكر لتهريب المشتقات النفطية في محافظة نينوى.

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