عودة (118) نازحاً من مخيمات النزوح في أربيل إلى مناطقهم في نينوى

2023/06/01 | 13:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان

فائق جابرو، اليوم عن عودة (118) نازحاً

بواقع (23) أسرة، من مخيمات الخازر وحسن

شام u2 و u3 في محافظة أربيل إلى مناطق

سكناهم الأصلية في مركز مدينة الموصل

وقضاء تلعفر و

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