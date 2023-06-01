تلقى 500 مليون دينار.. صدور أمر توقيف بحق مدير بلدية سامراء الأسبق

2023/06/01 | 13:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّـة،

اليوم الخميس، صدور أمرٍ بتوقيف مدير

بلديَّة سامراء الأسبق؛ بتهمة اقتراف

جريمة الرشوة.

وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان

تلقته وكالة نون الخبرية، أن "قاضي

محكمة تح

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