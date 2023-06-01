الأجسام الطائرة المجهولة.. ناسا تؤكد دراسة 800 حالة بعضها

2023/06/01 | 13:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب أعضاء اللجنة المستقلة لدارسة "الظواهر الجوية الغامضة" التابعة لوكالة "ناسا" الحكومة الأميركية بجمع بيانات أفضل في محاولة للعثور على إجابات للأحداث غير المفسرة التي استحوذت على خيال الجمهور، وفق ما ذكر تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز".

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