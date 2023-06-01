2023/06/01 | 13:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طوكيو,-(أ ف ب) – أعرب وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن خلال زيارة إلى طوكيو الخميس عن “أسفه” لرفض نظيره الصيني لي شانغفو الاجتماع به هذا الأسبوع، لا سيّما في ضوء المناورات “الاستفزازية” التي قامت بها مؤخراً مقاتلات صينية قرب طائرات عسكرية أميركية.وقال أوستن للصحافيين في طوكيو “أعتقد أنّ هذا أمر مؤسف”، محذّراً […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الدفاع الأميركي “يأسف” لرفض نظيره الصيني الاجتماع به) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الدفاع الأميركي “يأسف” لرفض نظيره الصيني الاجتماع به) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).