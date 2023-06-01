مورينيو المتعب يثير المزيد من الشكوك حول مستقبله

2023/06/01 | 13:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بودابست (أ ف ب) – أثار المدرب البرتغالي لروما الإيطالي جوزيه مورينيو المزيد من الشكوك حول مستقبله عقب الخسارة أمام اشبيلية الإسباني 1-4 بركلات الترجيح (الوقتان الأصلي والإضافي 1-1) الأربعاء في المباراة النهائية لمسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” في كرة القدم.وكانت الخسارة الأولى للمدرب البالغ من العمر 60 عاما في مباراة نهائية لإحدى […]

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