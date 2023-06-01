مدراء في وزارة الصحَّة يرفضون الكشف عن الذمم المالية

2023/06/01 | 13:39 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1 يونيو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الخميس، عن صدور ثلاثة أوامر استقدامٍ...

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