2023/06/01 | 13:39 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1 يونيو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الخميس، المباشرة بجدول عمليات خاضع...

ظهرت المقالة 250 ألف موظف اقتراع سيشاركون في انتخابات مجالس المحافظات أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (250 ألف موظف اقتراع سيشاركون في انتخابات مجالس المحافظات) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (250 ألف موظف اقتراع سيشاركون في انتخابات مجالس المحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).