السوداني يرأس اجتماع اللجنة العليا للاستثمار والإعمار

2023/06/01 | 13:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، اجتماعاً للّجنة العليا للاستثمار والإعمار.

وذكر مكتبه الإعلامي، في بيان مقتضب، أن “السوداني ترأس اجتماعاً للّجنة العليا للاستثمار والإعمار”.

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