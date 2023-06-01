2023/06/01 | 13:46 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناسا تعقد أول اجتماع علني بشأن "الأجسام الطائرة المجهولة" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/06/01 | 13:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ناسا تعقد أول اجتماع علني بشأن "الأجسام الطائرة المجهولة") نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ناسا تعقد أول اجتماع علني بشأن "الأجسام الطائرة المجهولة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).