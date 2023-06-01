كربلاء تُدول خِلافَها مع اتحاد الكرة وتتجه لمحكمة الكاس:لجنة الاستئناف محاصصاتية وسنحل المكتب التنفيذي بالاتحاد

2023/06/01 | 13:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس نادي كربلاء لكرة القدم انه

توجه اليوم الى محكمة الكاس /نزاهة كرة

القدم من خلال المنصة القانونية للطعن

في قرار لجنة الاستئناف باتحاد كرة

القدم من اجل عودة النقاط الثلاث التي

سُلبت لصالح نادي

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