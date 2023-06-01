وزارة التخطيط تعلن رسميا إطلاق نتائج مسح سوق العمل في القطاع الخاص

2023/06/01 | 13:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة التخطيط ،اليوم الخميس، إطلاق نتائج مسح سوق العمل في القطاع الخاص بشكل رسمي في جميع المحافظات عدا اقليم كردستان.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) ، ان "نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط محمد تميم أعلن اليوم عن إطلاق نتائج مسح سوق العمل في القطاع الخاص للمؤسسات المتوسطة والكبيرة في عدد من الأشطة المختارة في جميع المحافظات عدا إقليم كردستان والذي نفذه الجهاز المركزي للإحصاء بالتعاون مع دائرة التنمية البشرية في الوزارة".

وأضاف البيان، أن " الوزير أكد في كلمة له خلال حفل إطلاق النتائج الذي عُقد في مقر الوزارة :إن إنجاز هذا المسح ، يأتي منسجما مع توجهات الحكومة، بفتح أفاق جديدة أمام القطاع الخاص وصولا لتحقيق مبدأ الشراكة، مضيفا أن "التنمية الحقيقية لايمكن أن تتحقق، من دون وجود قطاع خاص قادر على إشغال الساحة بنحو يتناسب وحاجات التنمية في البلد".

وأضاف الوزير بحسب البيان إلى إن "المؤشرات التي تمخض عنها المسح ترسم لنا صورة جيدة عن واقع سوق العمل، كما إنه يُشخص المُشكلات التي تواجه هذا الواقع، لاسيما فيما يرتبط منها بعدد المنشآت العاملة الكبيرة والمتوسطة وعدد العاملين في الأنشطة الإقتصادية، ونسبة العمالة الأجنبية، والتخصصات الموجودة والوضع القانوني لهذه المنشآت والعاملين فيها ومؤشرات اخرى مهمة".

ودعا ، الوزير"جميع الجهات ذات الصلة من القطاعين العام والخاص، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات الدولية، إلى التعاون الجاد في الإستفادة من مُخرجات المسح في تحسين مستوى سوق العمل في القطاع الخاص العراقي وتمكينه من القيام بدوره المطلوب، بما يخدم التنمية وتحقيق الشراكة الحقيقية بين القطاعين".

من جانبه قال رئيس الجهاز المركزي للإحصاء ضياء عواد كاظم في كلمة له خلال الإحتفالية: إن "مسح سوق العمل يعدّ أداة هامة لفهم الوضع الحالي والمستقبلي للقوى العاملة في العراق وتحديد الفجوات والتحديات التي تواجهه"، مضيفا أن "الهدف من إجراء المسح هو لمعرفة الإختصاصات المطلوبة لعمل القطاع الخاص وكذلك لرسم صورة عن مدى ملائمة مُخرجات التعليم بأنواعه كافةمع إحتياجات سوق العمل لغرض تطوير المنظومة التعليمية والتدريبية وزيادة فرص التشغيل والإنتاجية

إلى ذلك استعرضت مديرة قسم إحصاءات السكان والقوى العاملة في الجهاز المركزي للإحصاء بشرى عبد القادر النتائج المهمة للمسح إذ بينت أن "عدد المنشآت التي جرى تحديثها بلغت 4,349 منشأة عاملة كبيرة ومتوسطة.، فيما بلغ عدد المنشآت المستجيبة 4,156 منشأة، بنسبة استجابة 95.6% من مجموع المنشآت التي جرى تحديثها، مضيفة أن "عدد العاملين في الأنشطة الإقتصادية في المنشآت المشمولة بالمسح بلغ 93,420 عامل".

وتابعت، أن "نسبة العاملين بالمنشآت التي تمت مقابلة اصحابها شكلت بصورة مباشرة 92.9 % من إجمالي العاملين في المنشآت المستجيبة.



فيما شكل العراقيون العاملون في المهن المهمة لدى المنشآت نسبة 99.1 % من إجمالي العاملين في هذه المنشآت ، وشكل غير العراقيين نسبة قدرها 0.9 %"، مشيرة إلى ان "نتائج أغلب المنشآت لها كيان قانوني مستقل، إذ بلغت نسبتها 96.6% ، وكان تسجيلها في الجهات الرسمية ذات العلاقة بها بنسبة 97.9%".

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