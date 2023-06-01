قصر زهران..ماذا نعلم عن مكان عقد قران ولي عهد الأردن ورجوة آل سيف؟

2023/06/01 | 13:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيشهد قصر "زهران" الواقع في العاصمة الأردنية عمّان مراسم عقد قران ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله، والسعودية رجوة آل سيف، الخميس. فما الذي نعلمه عن هذا القصر الساحر؟

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