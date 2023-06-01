"الوطن": المقداد يتوجه إلى بغداد السبت المقبل



2023/06/01 | 14:02 - المصدر: روسيا اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- "الوطن": المقداد يتوجه إلى بغداد السبت المقبل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2023/06/01 | 14:02.

النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("الوطن": المقداد يتوجه إلى بغداد السبت المقبل) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("الوطن": المقداد يتوجه إلى بغداد السبت المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).



واصل القراءة على روسيا اليوم