2023/06/01 | 14:05 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: rVCfu2COhQQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مصادر: الصدر رفض استقبال رئيس حزب الاتحاد الوطني بافل طالباني في الحنانة كونه جزءاً من الإطار) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مصادر: الصدر رفض استقبال رئيس حزب الاتحاد الوطني بافل طالباني في الحنانة كونه جزءاً من الإطار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).