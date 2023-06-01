النفط تعلن عن الاحصائية الاولية لصادرات شهر أيار

2023/06/01 | 14:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

اعلنت وزارة النفط اليوم الخميس، عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر أيار الماضي، حسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو".

وقالت الوزارة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، ان "مجموع كمية الصادرات من النفط الخام (102) مليونا (463) الفا و(387) برميلاً، بإيرادات بلغت (7.306) مليار دولار".

واضافت ان "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر أيار الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (102) مليون و(206) آلاف و(413) برميلا" .

واشارت الى ان "معدل الكميات اليومية المصدرة بلغت (3) مليون و(305) آلاف برميل في اليوم"، مبينة أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ أكثر من (71.30) دولاراً".

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