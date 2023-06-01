2023/06/01 | 14:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة "أوبن إيه.آي" المدعومة من مايكروسوفت والتي تقف وراء تطبيق "تشات جي.بي.تي"، الأربعاء، أنها تعمل على تحسين قدرات حل المشكلات الرياضية في برنامج الدردشة الآلي بهدف الحد من "الهلوسة" باستخدام الذكاء الاصطناعي، حسب تقرير لموقع " decrypt".

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