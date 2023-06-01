العميري وحسين يبحثان تطوير العلاقات الدستورية بين المحكمة الاتحادية والمجالس الدستورية

2023/06/01 | 14:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بحث رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود العميري ووزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الخميس، تطوير العلاقات الدستورية بين المحكمة الاتحادية والمحاكم والمجالس الدستورية العربية والعالمية.وذكر بيان للمحكمة الاتحادية، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود العميري، استقبل اليوم وزير الخارجية فؤاد حسين”.واضاف انه”تم […]

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