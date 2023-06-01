العلامة التجارية تايم فاليه تحتفل بافتتاح أول بوتيك لها في دولة الإمارات العربية المتحدة في ياس مول-أبوظبي

2023/06/01 | 14:52 - المصدر: بوابة العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي – احتفلت علامة تايم فاليه الشهيرة في مجال الساعات الراقية بالافتتاح الكبير لأول بوتيك لها في ياس مول، أبوظبي، والأربعين في العالم.يقع المقر الرئيسي لـتايم فاليه في سويسرا، وهو مفهوم بيع بالتجزئة مشهود له دوليًا ويشكل مساحة ملهمة تمزج بين التراث والفخامة المعاصرة التي توجه وتدعو جميع عشاق الساعات لتصفح وتعلم ومشاركة وتجربة […]

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