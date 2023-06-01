مستشار رئيس الوزراء: مشاريع كبرى ستنطلق بعد إقرار الموازنة

2023/06/01 | 14:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أكد المستشار السياسي لرئيس الوزراء، فادي الشمري، اليوم الخميس، مشاريع كبرى لم يشهدها العراق منذ 50 عاماً ستنطلق بعد إقرار الموازنة، فيما أشار إلى، أن طريق التنمية سيمثل انتقالة نوعية للعراق.

وقال الشمري، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "مشاريع كبرى لم يشهدها العراق منذ 50 عاماً ستنطلق بمجرد إقرار الموازنة".

وأشار إلى، أن "المحافظات الجنوبية عانت من المظلومية، بالفترات الماضية، وحان الوقت لإنصافها بمشاريع ستراتيجية كبرى"، مؤكداً، أن "تخصيصات إضافية لمشاريع حيوية وضعت للمدن المقدسة كربلاء والنجف والكاظمية وسامراء".

وأضاف الشمري، أن "العمل جارٍ على تحضير ومن خلال لجان تخصيصية على رسم مسارات الطرق السريعة الجديدة التي تربط كربلاء والنجف بالسريع الدولي من دون المرور بمراكز المدن".

وتابع، أن "مشروع طريق التنمية يعد انتقالة نوعية للعراق إذ سيكون مركزاً إقليمياً للتجارة".

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