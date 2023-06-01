البورصة تغلق مرتفعة في نهاية الاسبوع

2023/06/01 | 14:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أغلقت البورصة العراقية، اليوم الخميس، مرتفعة بنسبة 0.64٪

وبلغت الأسهم المتداولة 200.7 مليون سهم، بقيمة 527.1 مليون دينار من خلال ابرام 458 صفقة.

واغلق المؤشر العام عند النقطة 632.58، بعد تداول اسهم 24 شركة.

وارتفعت اسهم المعمورة العقارية بنسبة 12.49٪ والخياطة الحديثة بنسبة 5.52٪ ومدينة العاب الكرخ 1.45٪.

وخسرت اسهم فندق بغداد بنسبة 2.44٪ وفنادق المنصور بنسبة 1.71٪ والفلوجة لانتاج المواد الانشائية بنسبة 1.59٪.

وتداول المستثمرون في الأجانب على اسهم 3 شركات هي مصرف بغداد وبغداد للمشروبات الغازية والأمين للاستثمار المالي.

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