في ظل ارتفاع اسعار الصرف بالاسواق.. العراق يبيع نحو 250 مليون دولار بمزاد اليوم

2023/06/01 | 14:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلغت مبيعات البنك المركزي من الدولار

في مزاد، اليوم الخميس، نحو 250 مليون

دولار.

وباع البنك المركزي اليوم خلال مزاده

لبيع وشراء الدولار الامريكي 240 مليونا

و 625 الفا و 519 دولارا، غطاها البنك بسعر

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