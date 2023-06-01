بحث جديد يكشف إقبال الأطفال والمراهقين على جراحة إنقاص الوزن

2023/06/01 | 15:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف بحث جديد أن ملايين الأطفال والمراهقين يعانون من السمنة في الولايات المتحدة، وأن جراحة إنقاص الوزن أصبحت وسيلة أكثر شيوعًا لعلاجها.

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