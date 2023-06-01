2023/06/01 | 15:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني استقبل رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود العميري، اليوم الخميس، وزير الخارجية فؤاد حسين .وذكر بيان لإعلام القضاء تلقاه / المركز الخبري الوطني/ انه ” اثناء اللقاء، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس المحكمة الاتحادية العليا يستقبل وزير الخارجية..



هذا ما بحثاه المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس المحكمة الاتحادية العليا يستقبل وزير الخارجية.. هذا ما بحثاه) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس المحكمة الاتحادية العليا يستقبل وزير الخارجية.. هذا ما بحثاه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).