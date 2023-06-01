وفرة الأمطار ساهمت في زيادة رقعة مساحة الأراضي الزراعية بالعراق

2023/06/01 | 15:20 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الزراعة العراقية إنَّ وفرة الأمطار، خلال شتاء هذا العام، ساهمت في زيادة رقعة مساحة الأراضي الزراعية بشكل كبير لا سيما المخصصة للقمح الذي تتوقع الوزارة أن يتجاوز 4.5 ملايين طن.

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