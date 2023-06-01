2023/06/01 | 15:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى جهاز الأمن الوطني، تعذيب المتورطين بتهريب النفط الخام.

وقال المتحدث باسم الجهاز، أرشد حاكم، في حديث متلفز، إنه “بعد الإدعات بوجود تعذيب للمتورطين بتهريب النفط، قد صدر أمر بإحالة المتهمين والضباط المتورطين إلى الطب العدلي في البصرة لإجراء الفحص الطبي للتأكد من ذلك”.

وأضاف حاكم، أن “التقارير صدرت وأشارت إلى وجود عمليات تعذيب لهؤلاء وآثار للتعذيب، مما اثار الشك لدى الجهاز بسبب عدم وجود تعذيب بأدلة مصدقة لدى القضاء”.

وتابع، أن “بعد ذلك تبين ان التقارير مزورة وتم القبض علة الموظف الذي قام بتزويرها”، مبينا أنه “تم إجراء فحوصات أخرى لهم في بغداد وأكدت التقارير أن الآثار هي مجرد إلتهابات جلدية وليست آثار ناتجة عن تعذيب”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن الوطني ينفي تعذيب المتورطين بتهريب النفط الخام) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمن الوطني ينفي تعذيب المتورطين بتهريب النفط الخام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).