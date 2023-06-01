أنقرة - دمشق.. وجهة

2023/06/01 | 15:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتصدر سوريا وتشعبات مساراتها قائمة ملفات السياسة الخارجية التركية، بعد فوز الرئيس، رجب طيب إردوغان بالانتخابات، ورغم أن أنقرة أطلقت وعودا وسارت بتحركات قبل السباقين الأول والثاني، تسود الآن تكهنات بشأن طريقة التعاطي التي ستتخذها في المرحلة المقبلة.

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