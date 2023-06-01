زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة للانضمام لحلف الناتو

2023/06/01 | 15:39 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1 يونيو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال زيارة لمولدوفا اليوم الخميس،...

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