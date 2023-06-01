2023/06/01 | 15:40 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Hx5qtIzvjFs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المؤتمر الصحفي لوزير الاعمار والاسكان ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المؤتمر الصحفي لوزير الاعمار والاسكان ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).