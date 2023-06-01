قريباً جداً.. المالكي يعلن موعد اقرار الموازنة ويتحدث عن حملة خدمات كبرى

2023/06/01 | 15:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الخميس، أن العراق مقبل على حملة خدمات واعمار كبرى، مبينا أن موعد اقرار الموازنة بات قريب جداً.

وذكر المكتب الإعلامي للمالكي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الأخير، استقبل بمكتبه اليوم سفير مملكة اسبانيا لدى العراق بيدرو مارتينيز"، مبيناً أنه "تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية التي تربط جمهورية العراق والمملكة الاسبانية، والسبل الكفيلة بتعزيز آليات التعاون بينهما في كافة المجالات وبالأخص المجالات الصناعية والتجارية والاستثمارية ذات العلاقة، فضلا عن بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وأكد رئيس ائتلاف دولة القانون أن "العراق مقبل على حملة خدمات واعمار كبرى خصوصا وأن موعد اقرار الموازنة الاتحادية من قبل مجلس النواب بات قريب جدا".

بدوره، أعرب السفير الأسباني عن "شكره وتقديره لرئيس ائتلاف دولة القانون على ما يوليه من اهتمام في استمرار تطوير علاقات البلدين، مؤكداً حرص بلاده على توثيق أواصر التعاون المشترك وعلى مختلف المستويات.

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