العدل تباشر بتنفيذ نظام الجباية الإلكترونية (POS)

2023/06/01 | 15:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت وزارة العدل، اليوم الخميس، المُباشـرة بتنفيذ نظـام الجبايـة الإلكترونية ( POS ) فـي الدوائر العدلية .

وأكدت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "بنـاء على قرار رئيس مجلس الوزراء بتفعيل الدفع المالي الإلكتروني في كافة مؤسسات الدولة تمت المباشرة بانطلاق تفعيل نظام الجباية الإلكترونية في الدوائر العدلية (الكتاب العدول، القاصرين، التنفيذ، التسجيل العقاري)، بإتباع الأساليب التكنولوجية الحديثة لتسهيل الإجراءات والارتقاء بمُستوى الخدمات المقدمة للمواطنين".

واشارت الى أن "تفعيل نظام الجباية الالكترونية جاء وفقاً للبرنامج الحكومي، ومن أجل التحول إلى التعامُلات الإلكترونية وتحصيل الأموال عِبرَ الأنظمة الإلكترونية الحديثة وتبسيط الإجراءات وتقديم أفضل الخدمـات".

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