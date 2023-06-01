رسميا.. باريس سان جيرمان يعلن مصير ليونيل ميسي مع النادي

2023/06/01 | 15:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن كريستوف غالتيير، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، رحيل ليونيل ميسي عن الفريق في ختام منافسات موسم 2023/2022.

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