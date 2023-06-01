رسميا.. ميسي يغادر باريس سان جيرمان

2023/06/01 | 15:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مدرب باريس سان جرمان كريستوف

غالتييه، اليوم الخميس، إن النجم

الأرجنتيني ليونيل ميسي سيخوض مباراته

الأخيرة مع بطل فرنسا بعد غد السبت أمام

كليرمو.

وأبلغ غالتييه الصحفيين: "حظيت بامتياز

تدريب أفضل ل

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