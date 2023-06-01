العراق على موعد جديد مع الامطار خلال الأسبوع المقبل

2023/06/01 | 15:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم

الخميس، حالة الطقس في البلاد للأيام

المقبلة، فيما اشارت الى تساقط للأمطار

وانخفاض في درجات الحرارة.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أن "طقس البلاد ليوم

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