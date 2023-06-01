خبير اقتصادي  يحدد ايجابيات بانشاء مصرف ريادة لتمويل المشاريع الصغيرة

2023/06/01 | 15:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

أشاد الخبير الاقتصادي، ضرغام محمد علي، بإعلان البنك المركزي عن دعمه لانشاء مصرف ريادة لدعم الإقراض الأصغر.

وقال علي لـ "الاقتصاد نيوز"، إن "فكرة المصرف جيدة لتنشيط المشاريع الصغيرة، والقضاء على البطالة لأن المقترضين بحاجة الى تدريب من اجل اكسابهم مهارات تعزز اليات الاستفادة من هذه القروض"، داعيا دوائر الدولة الى "دعم هذا المشروع، والمقترضين بهدف الإسراع في عملية تنفيذه".

وكان محافظ البنك المركزي العراقي، علي محسن العلاق اعلن تأسيس مصرف ريادة للتنمية الاجتماعية، وسيعمل المصرف الجديد على دعم شرائح المجتمع العراقي، لافتاً إلى إن المصرف له أبعاد اجتماعية واقتصادية وسيقدم البنك المركزي العراقي الدعم اللازم عبر مبادرات مختلفة لإنجاح هذا المشروع.

وقال المحافظ على هامش افتتاح المؤتمر المصرفي العراقي السنوي التي نظّمته رابطة المصارف الخاصة، إن "مبادرات البنك المركزي العراقي هي الأكبر في تاريخ العراق"، كاشفاً عن "إنجاز مشاريع جديدة منها تأسيس مصرف ريادة للتنمية الاجتماعية انسجاماً مع رؤية ومبادرة دولة رئيس مجلس الوزراء في المشروع الحكومي (ريادة) لدعم الشباب"، مؤكداً أن "المصرف سيكون الأول في العراق لرعاية محدودي الدخل عبر قروض ميسرة وضمانات بسيطة دعماً للشرائح الهشّة، وتنويع الاقتصاد غير النفطي عبر مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر لتنشيط القطاع الخاص وتقليل نسب البطالة والفقر".

ولفت إلى أن "البنك المركزي العراقي وضع اللمسات الأخيرة لإعداد استراتيجية وطنية للاقراض المصرفي".

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