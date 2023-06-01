2023/06/01 | 16:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أكد القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي،اليوم الخميس، أن أمريكا انهزمت في المنطقة بطريقة مذلة، ولن يكون لها مكان فيها من الآن فصاعدا.وقال في كلمة له خلال المؤتمر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحرس الثوري: أمريكا انهزمت في المنطقة بإذلال المركز الخبري الوطني.

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