نوري المالكي يؤكد قرب اقرار الموازنة

2023/06/01 | 16:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الخميس، أن العراق مقبل على حملة خدمات واعمار كبرى، مبينا أن موعد اقرار الموازنة بات قريب جداً.وذكر المكتب الإعلامي للمالكي في بيان […]

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