2023/06/01 | 16:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة اليوم الخميس، عن ضبط أمين مُستودعٍ نفطيٍّ في مُحافظة ديالى، مُبيّنةً أنَّ المُتَّهم أحدث ضرراً بالمال العام ناهزت قيمته (٨٠٠) مليون دينارٍ.دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بتلقّي مكتب تحقيق الهيئة في محافظة ديالى معلوماتٍ تفيد بحصول تلاعبٍ […]

ظهرت المقالة الـنـزاهـة تضـبط أمين مستـودع نفـطي في ديالى أحـدث ضـرراً بقيمة ٨٠٠ مليون دينار أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الـنـزاهـة تضـبط أمين مستـودع نفـطي في ديالى أحـدث ضـرراً بقيمة ٨٠٠ مليون دينار) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الـنـزاهـة تضـبط أمين مستـودع نفـطي في ديالى أحـدث ضـرراً بقيمة ٨٠٠ مليون دينار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).