2023/06/01 | 16:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

اعلن مكتب رئيس الوزراء،الخميس، إقرار إعلان الفرص الاستثمارية لخمس مدن سكنية جديدة.

وقال المكتب في بيان ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، اليوم، اجتماعاً للّجنة العليا للاستثمار والإعمار، هو الأول منذ إعادة تفعيل اللجنة، جرى خلاله إقرار إعلان الفرص الاستثمارية للمدن السكنية الجديدة ".

وأوضح أن المدن هي "مدينة الجواهري الجديدة في محافظة بغداد/ أبو غريب، ومدينة ضفاف كربلاء الجديدة في محافظة كربلاء، ومدينة الفلوجة الجديدة في محافظة الأنبار، ومدينة الجنائن الجديدة في محافظة بابل، ومدينة الغزلاني الجديدة في محافظة نينوى".

وتدارس الاجتماع "الخطوات التنفيذية للشروع في مشاريع المدن السكنية الجديدة التي تشكل خطّة استثمارية مفتوحة، والتي جرى إقرارها وفقاً لقرار مجلس الوزراء 23121 الذي شكّل اللجنة المختصة بالمدن الجديدة"، مشيرا الى ان "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني شدّد خلال الاجتماع على أن تستهدف المشاريع الاستثمارية تلبية أولويات البرنامج الحكومي، وأن تتصدى لملفات أزمة السكن، وفقاً لرؤية استثمارية واقتصادية واضحة".

وتابع ان "الاجتماع شهد التأكيد على مهام اللجنة في متابعة وتحسين أوضاع البيئة الاستثمارية، وسبل تعزيزها بما يجعلها بيئة جاذبة للاستثمار من حيث الفرص والتشريعات".

ووجه رئيس الوزراء "بإيلاء الاهتمام كذلك إلى القطاعين الصناعي والزراعي، والقطاعات الاقتصادية التي توفر فرص العمل وتوسّع من مجالات التنمية، وتدعم الاقتصاد الوطني".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إعلان الفرص الاستثمارية لبناء خمس مدن سكنية جديدة في المحافظات) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إعلان الفرص الاستثمارية لبناء خمس مدن سكنية جديدة في المحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).