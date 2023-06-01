بالوثيقة.. وزير الدفاع يقاضي الخربيط

2023/06/01 | 16:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

رفع وزير الدفاع ثابت العباسي دعوى قضائية ضد النائب السابق طالب الخربيط بتهمة القذف والتشهير.

وأبلغت محكمة تحقيق الكرخ الأولى المتهم الخربيط في بضرورة الحضور امامها وبخلافه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.

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