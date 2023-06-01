صافرة عراقية في مونديال السلة للشباب

2023/06/01 | 16:59 - المصدر: بغداد اليوم

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يشارك الحكم العراقي أحمد علي الشويلي في إدارة مباريات كأس العالم لكرة السلة للشباب، التي ستقام بالمجر خلال يونيو/ حزيران الجاري.

وقال الشويلي في تصريح صحفي، اليوم الخميس: "الاتحاد الدولي لكرة السلة أسند لي مهمة إدارة بعض مباريات المونديال تحت 19 عامًا".

وأضاف: "الشهر الماضي كان مزدحمًا بالمشاركات الخارجية، وهذا الأمر جعلني في غاية السعادة بتمثيل الصافرة العراقية بمحافل إقليمية وقارية وعالمية".

وزاد: "شاركت خلال الأيام القليلة الماضية في إدارة مباراة نهائي كأس الإمارات، وختام بطولة السوبر الغرب آسيوي، علاوة على إدارة سلسلة الفاينل للدوري العراقي بين النفط والشرطة".

وأردف: "تم تبليغي أيضًا بتواجد اسمي في القائمة المبدئية المشاركة بتحكيم مباريات مونديال الكبار بعد نجاحي في التجربة الماضية بنسخة الصين".

واستطرد: "تلقيت أيضًا دعوة من الاتحاد المصري خلال الأيام الماضية لإدارة أبرز المباريات هناك، لكن لارتباطي بتحكيم نهائي بطولة وصل حال دون توجهي إلى القاهرة".

وختم الشويلي تصريحاته قائلاً: "أسعى لأن تكون الصافرة العراقية حاضرة بقوة في جميع المحافل العالمية، وأشيد بدور اتحاد السلة وزملائي الحكام على استمرار الدعم وأيضًا تطوير الأداء نحو مشاركات متعددة ومتميزة".

يذكر أن نهائيات كأس العالم للشباب ستقام خلال الفترة من 24 يونيو/ حزيران وحتى 2 يوليو/ تموز 2023 في مدينة ديبريسين بالمجر، ويمثل منتخبا مصر ولبنان السلة العربية في هذا المحفل العالمي.

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