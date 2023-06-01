المالكي: العراق مقبل على حملة خدمات وإعمار كبرى

2023/06/01 | 17:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري

المالكي، اليوم الخميس، أن العراق مقبل

على حملة خدمات وإعمار كبرى.

وذكر مكتب المالكي، في بيان تلقته وكالة

نون الخبرية، إن الاخير "استقبل بمكتبه

سفير مملكة إسبانيا لدى

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