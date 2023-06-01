شاهد .. الاحتفالات في الأردن بمناسبة زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله | مباشر

2023/06/01 | 17:02 - المصدر: قناة التغيير

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احتفالات رسمية وشعبية في الأردن بمناسبة زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبد اللهشاهد ..



احتفالات في الأردن بمناسبة زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبد اللهحفل زفاف الامير حسين

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